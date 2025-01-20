خوفًا من ترامب.. مستثمرون يبيعون أسهمهم في شركات سيارات صينية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة تجعل المستثمرين في حالة قلق بشأن الشركات الصينية التي قد تستهدفها العقوبات أو القيود التجارية الأمريكية.

وأضافت بلومبرج أن "قائمة مراقبة" لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كانت مهملة لفترة طويلة، بدأت الآن تجذب انتباه المتداولين الذين يبحثون عن إشارات حول من قد يكون التالي.

وأدى ظهور العديد من الشركات الصينية البارزة في قائمة الشركات التي تعتقد الولايات المتحدة أن لها صلات بالجيش الصيني إلى بيع أسهم هذا الشهر.

ومن أبرز هذه الشركات، تينسنت القابضة وشركة كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي المحدودة، التي تصنع البطاريات لشركة تسلا التابعة لإيلون ماسك وكذلك لشركات صناعة السيارات الأخرى.

قال الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة بي سي إيه ريسيرش، ماركو بابيتش: "البيع ليس بسبب ما تعنيه هذه القائمة بقدر ما هو بسبب ما قد تؤول إليه الشركات في المستقبل. إنها الخطوة الأولى نحو المزيد من الاستبعادات والقيود والعقوبات المحتملة."

وتمت إضافة قائمة البنتاجون كجزء من قانون الدفاع السنوي الذي تم تمريره خلال الأيام الأخيرة من ولاية ترامب الأولى للكشف عن العلاقة بين الجيش الصيني والمصالح التجارية.

واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته، في إضافة شركات إلى القائمة، بما في ذلك الشركات التي تبدو مدنية.

والقلق الآن هو أن ترامب قد يستخدم هذه القائمة ليكون أكثر عدوانية في إضافة الشركات التي تخشى إدارته أن تكون تخفي صلات مع الجيش الصيني.

وكرر سكوت بيسينت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، هذه المخاوف خلال جلسة تأكيد تعيينه يوم الخميس الماضي.

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