أرخص سيارة جديدة تقدمها ميتسوبيشي بالسوق المصري

السيارات الكهربائية تتوالي على السوق المصري عبر بوابات الوكلاء.. هذا

كتب - محمد جمال:

تعد ميتسوبيشي أتراج الجديدة السيدان الصغيرة أرخص سيارة جديدة متاحة للعلامة اليابانية بالسوق المصري، وهي متاحة بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتوفر ميتسوبيشي أتراج الجديدة بفئة واحدة فقط وسعرها الرسمي 765 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لميتسوبيشي أتراج بالسوق المصري:

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تأتي أتراج بطول 4305 مم، عرض 1670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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