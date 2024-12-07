السيارات الكهربائية تتوالي على السوق المصري عبر بوابات الوكلاء.. هذا عددها حتى الآن

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات الكهربائية بالسوق المصري هذا العام توافد عددا كبيرا من الطرازات الكهربائية ونمواً متسارعاً، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تسرع من خطواتها نحو توطينها بالتعاون مع الصين وبعض الدول الأوروبية.

وسجلت أعداد السيارات الكهربائية بمصر خلال العام الجارى طفرة ملحوظة فى أعدادها، والتي دخلت لمصر عبر وكلاء رسميين لعدد من العلامات التجارية العامله بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي جميع السيارات الكهربائية التي انضمت رسميًا للسوق:

بي إم دبليو الفئة الخامسة

تتوفر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة 1.6 لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40.

يأتي الطراز 520i مدعما بمحرك توربو سعة 1.6 لترات يولد 170 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. كما تقدم بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولد 201 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر، تقدم 530i مدعما بمحرك توربو سعة لترين، يولد 255 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 350 نيوتن-متر.

تأتي BMW i5 الجديدة مدعمة بمحرك كهربائي يولد 340 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة 83.9 كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيا يصل إلى 582 كلم. ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة في خلال 6 ثوان.

بي إم دبليو iX

تتضمن قائمة BMW في مصر iX التي تبدأ اختياراتها من فئة xDrive40، تنطلق عبر محركين أحدهما مثبت بالأمام والأخر بالخلف لتوليد قوة إجمالية 326 حصان وعزم 630 نيوتن.متر حى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 6.1 كم/س وصولاً لسرعة قصوى 200 كم/س.

تدعم فئة xDrive40 بطارية سعتها 71 كيلوواط/الساعة للسير بين 372 و425 كم بالشحنة الواحدة طبقاً للأرقام الرسمية العالمية.

كما تتواجد فئة xDrive50 الأعلى التي تولد قوة إجمالية 523 حصان وعزم 765 نيوتن.متر حتى تنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.6 ثوان وتبلغ نفس السرعة القصوى المحددة إلكترونياً عند 200 كم/س.

تأتي iX xDrive50 ببطارية سعتها 105.2 كيلوواط/الساعة لتسير بين 550 كم و631 كم عبر الشحنة الواحدة حسب أرقام BMW العالمية.

تبدأ أسعار BMW iX الرسمية من 3 مليون و500 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 3 مليون و900 ألف جنيه للفئة الثانية.

بي إم دبليو iX1

تتضمن تشكيلة BMW المقدمة محلياً طرازات i الكهربائية وفي مقدمتها نسخة X1 الكهربائية بالكامل الآتية بفئة xDrive30 ذات المحركين الموزعين بين الأمام والخلف لتوليد قوة إجمالية 313 حصان وعزم 494 نيوتن.متر ما يطلقها من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.6 ثواني حتى سرعة قصوى 180 كم/س.

وتحمل الكروس أوفر الكهربائية بطارية سعتها 64.7 كيلوواط/الساعة لقطع بين 417 و440 كم عبر شحنة واحدة طبقاً للأرقام الرسمية العالمية.

تأتي iX1 بسعر رسمي 2 مليون و100 ألف جنيه.

بي إم دبليو i4

تقدم BMW النسخة الكهربائية بالكامل من الفئة الرابعة جران كوبيه عبر فئة eDrive40 المزودة بمحرك خلفي قوته 340 حصان وعزمه 430 نيوتن.متر، تتسارع i4 من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثواني وتبلغ سرعة قصوى 190 كم/س.

بجانب بطارية سعتها 80.7 كيلوواط/الساعة لقطع بين 493 كم و590 كم عبر الشحنة الواحدة طبقاً للأرقام الرسمية العالمية.

يقدر سعر i4 الرسمي بـ2 مليون و470 ألف جنيه.

بورشه Taycan

تقدم بورشه Taycan الكهربائية في مصر نسخة المحرك الخلفي بقوة 408 حصان وعزم 345 نيوتن.متر والتي تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/س.

أما عن البطارية فتأتي بسعة 79.2 كيلوواط/الساعة في الفئة القياسية التي تقطع بين 371 و444 كم عبر الشحنة الواحدة بحسب الأرقام الرسمية.

جاجوار I-Pace

زودت جاجوار I-Pace بمحركين بقوة إجمالية 395 حصان مع عزم 696 نيوتن.متر للاندفاع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثوان حتى سرعة قصوى 200 كم/س.

تعمل I-Pace ببطارية 90 كيلوواط/الساعة لتسير بين 408 و470 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على السيارات الكهربائية الأخرى المتاحة بمصر