خلال أيام.. طرح كوبرا ليون الفيس ليفت الجديدة بمصر

كتب. محمود أمين|

تعتزم شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل المحلي لعلامة كوبرا الرياضية، الكشف الرسمي عن النسخة المحدثة من ليون "فيس ليفت" خلال أيام.

تأتي النسخة الجديدة بتحديثات واضحة في الداخل، حيث تم تحسين الكونسول الوسطي واعتماد خامات عالية الجودة، مع تقديم مقاعد جلدية أو مصنوعة من ألياف مايكروفايبر المعاد تدويرها بنسبة 73%.

تتميز السيارة بشاشة عدادات محدثة وشاشة ترفيه أكبر بحجم 12.9 بوصة، مع نظام صوتي متطور يتألف من 12 سماعة من Sennheiser. تم تحديث المحرك التيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ليصبح بقوة 328 حصانًا متصل بناقل حركة DCT مزدوج القابض بسبع سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

توفر السيارة أيضًا عدة خيارات للمحركات، بما في ذلك محرك هجين خفيف سعة 1.5 لتر مع نظام 48 فولت، ومحركين هجينين مع خاصية الشحن الخارجي بقوة 201 و268 حصان، مع مدى كهربائي يصل إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى محرك سعة 2.0 لتر بقوة 201 حصان ونظام دفع كلي.

تشمل ميزات السلامة في السيارة ست وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرا خلفية مع مساعد ركن ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

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