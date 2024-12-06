من ينافس أرخص سيارة سيدان في مصر بعد ارتفاع أسعارها؟

بعد انضمام طراز جديد.. ما سيارات نيسان التي تحمل شعار "صنع في مصر"

كتب - محمد جمال:

ارتفعت أسعار بي واي F3 السيدان العائلية الصغيرة موديل 2025 المجمعة محليًا، بقيمة 10 آلاف جنيه خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري.

تصنف بي واي دي F3 الجديدة كأرخص سيارة "سيدان" متاحة أمام المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري، وأصبحت تبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و710 آلاف جنيه للفئة الثانية التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك الأعلى تجهيزًا

وبعد ارتفاع أسعار F3 لازالت السيارة المجمعة محليًا الأرخص سعرًا بفئتها، فضلًا عن أنها لا تزال تمثل تتنافس مع السيارات التي تندرج بنفس الفئة والشريحة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي بي واي دي F3 الجديدة بسوق السيارات المصري:

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار أريزو 5 خلال ديسمبر الجاري من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

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