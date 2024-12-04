في 4 أيام.. ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

ارتفعت أسعار 9 سيارات جديدة خلال الـ 3 أيام الماضية بسوق السيارات المصري، بقيم تراوحت بين 9.000 إلى 45 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين سيدان عائلية و SUV رياضية وكروس أوفر وتبدأ أسعارها من 660.000 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي ارتفعت أسعارها:

شيري أريزو 5

ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 سيدان العائلية موديل 2025 بقيمة ثابتة 10 آلاف جنيه، وأصبحت شيري أريزو 5 المجمعة محليًا تبدأ من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

شيري تيجو 4 برو

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بقيمة ثابتة 15 آلاف جنيه، وأصبحت تيجو 4 بروالمجمعة محليًا تبدأ من 895.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي الجديد 970.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا مليون و45.000 جنيه.

شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 بقيمة 9.000 و10.000 آلاف جنيه، وأصبحت تيجو 7 المجمعة محليًا تبدأ من999.000 جنيه، بينما الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و45.000 جنيه.

GAC أمباو

ارتفعت أسعار GAC أمباو موديل 2025 بقيمة ثابتة 15 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و165 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 ألف للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون 315 ألف جنيه مقابل مليون و300 ألف جنيه لنسخة 2024.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة أصبح سعرها الجديدة بعد طرح موديل 2025 مليون و425 ألف جنيه بدلًا من مليون و410 آلاف جنيه.

GAC إيمكو

ارتفعت أسعار جي إيه سي إيمكو موديل 2025 بقيمة ثابتة قدرت بـ45 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و345 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي مليون و455 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تباع بمليون و570 ألف جنيه.

GAC GS4

ارتفعت أسعار جي إيه سي GS4 بعد طرح موديل 2025 بقيمة 45 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و235 ألف جنيه للفئة القياسية، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و315 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل مليون و385 ألف جنيه.

GAC إم زوم

ارتفعت أسعار جي إيه سي إم زووم الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من مليون و195 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و255 ألف جنيه للثانية، ومليون و355 ألف جنيه للثالثة، ومليون 465 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

فيات تيبو

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن زيادة أسعار السيارة تيبو سيدان العائلية بنسختها "المانيوال" خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتعد الزيادة المعلنة والتي تقدر بـ30.000 جنيه هي الثانية منذ عودة النسخة المانيوال من تيبو إلى مصر، إذ طرحت أولًا بـ725.000 جنيه، وبعد أيام ارتفعت إلى 750.000 جنيه، وأخيرًا باتت بـ780.000 جنيه.

نيسان صني

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار للطرازات المتاحة في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب المعلن، غابت الفئة المزودة بناقل حركة مانيوال من صني عن القائمة السعرية، بينما استقرت أسعار الفئة الأولى أوتوماتيك عند معدلات المقررة منذ شهر نوفمبر الماضي حيث تباع بـ695.000 جنيه.

بينما ارتفع سعر الفئة الثانية أوتوماتيك من نيسان صني ليصل إلى 765.000 جنيه بدلًا من 750.000 جنيه، وارتفع سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه مقابل 780.000 جنيه.