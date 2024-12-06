سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ من 300 ألف جنيه

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من ينافس أرخص سيارة سيدان في مصر بعد ارتفاع أسعارها؟

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بسوق السيارات اليوم عن الطرازات المستعملة الأرخص سعرًا، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة بالأسعار خلال العامين الماضيين.

وتتوفر بفئة السيارات السيدان الاقتصادية عددا من السيارات التي تباع بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السيارات الجديد المليونية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عدد من السيارات بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه:

شيفرولية أفيو

تأتى السيارة شيفرولية أفيو مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان.

تباع شيفرولية أفيو موديل 2013 في سوق المستعمل بمتوسط سعري 385 ألف جنيه، ويحدد الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات الحالة الفنية وعداد الكيلو متر سعر السيارة النهائي.

شيفرولية نيو أوبترا

تباع نيو أوبترا موديل 2015 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 425 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في سعر السيارة النهائي.

زودت أوبترا بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي للهواء يولد قوة 110 حصان وعزم 146.5 نيوتن.متر عند 3600 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات حتى تنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 13.2 ثوان حتى سرعة قصوى 170 كم/س.

لادا جرانتا

تباع لادا جرانتا موديل 2015 المستعملة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

تعمل جرانتا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي موزعة على 4 سلندرات لتوليد قوة 90 حصان وعزم 140 نيوتن.متر عند 3800 دورة/الدقيقة في النسخة ذات ناقل الحركة المانيوال الذي يعمل 5 سرعات بينما استخرج في الفئات الأعلى قوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

رينو لوجان

يمكن للمقبلين على الشراء الحصول على رينو لوجان السيدان العائلية كسر زيرو موديل 2018 بمتوسط سعري 460 ألف جنيه.

تقدم لوجان بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 نقلات، بقوة 110 حصان، عزم أقصي 148 نيوتن.متر عند 3750 لفة بالدقيقة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 175 كم/س.

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