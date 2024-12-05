تعرف على سعر نيسان قشقاي 2020 بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بسوق السيارات المصري عن أسعار السيارات اليابانية، التي حققت تاريخًا ونجاحا كبيرا بالشارع المصري وعلى رأس هذه السيارات نيسان قشقاي.

ومع ارتفاع أسعار نيسان قشقاي 2025 الجديدة ووصلت إلى مليون 550 ألف جنيه، باتت فئة كبيرة من المقبلين على الشراء تبحث عن أسعار الجيل السابق من قشقاي كونه أرخص سعرا.

يمكن شراء نيسان قشقاي 2020 مستعملة عن طريق مواقع البيع عبر الإنترنت بمتوسط سعري مليون و 150 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان قشقاي التفصيلية في السوق المصري:

تعتمد نيسان Qashqai على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT يتيح إمكانية التحكم اليدوي بـ7 سرعات.

واستنادًا إلى قوة المحرك فإن السيارة التي تعمل بنظام الجر الأمامي تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.4 لترًا لكل 100 كيلومترًا.

وتأتي السيارة بمواصفات أمان ومساعدة السائق وفي مقدمتها وسائد هوائية تصل إلى 6 وحدات بالفئة الأعلى من السيارة ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومثبت للسرعة وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

وتتوفر الفئة الأعلى من السيارة بعدد من الكماليات الأخرى أبرزها فتحة سقف بانورامية ومساحات حساسة للأمطار وإمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا وإطارات رياضية قياس 17 بوصة.

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