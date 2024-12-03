عودة سيات ليون للظهور بمصر.. وثبات أسعار الموديلات الأخرى في ديسمبر

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الكشف عن أسعار سيارات نيسان المستوردة في مصر خلال ديسمبر 2024

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات الإسبانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سيارات العلامة المتاحة بمصر خلال شهر ديسمبر الجاري،

وشهدت قائمة ديسمبر ظهور سيات ليون موديل 2025، وثبات أسعار جميع الأخرى المتاحة للعلامة الإسبانية في السوق المحلي باستثناء السيارة تاراكو التي لا تزال غائبة عن السوق.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات موديل 2025 في مصر:

سيات إبيزا

تتوفر سيارت إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 299 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية - النسخة الاحتفالية - بمليون و 349 ألف جنيه .

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و 349 ألف جنيه.

سيات ليون

بداية من ديسمبر توفرت ليون الهاتشباك موديل 2025 خلال شهر ديسمبر الجاري بفئة واحدة بسعر مليون و 599 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تتوفر سيات أتيكا متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 بفئتين، لتبدأ من مليون و 799 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و999 ألف جنيه.

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