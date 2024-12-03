الكشف عن أسعار سيارات نيسان المستوردة في مصر خلال ديسمبر 2024

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار للطرازات المستوردة المتاحة في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب القائمة الجديدة المرسلة إلى شبكة موزعي نيسان في مصر، يتوفر في مصر خلال الشهر الجاري أربعة طرازات مستوردة تحمل العلامة التجارية لنيسان اليابانية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على السيارات الأربع وأسعارها الرسمية:

نيسان قشقاي

تتوفر نيسان قشقاي موديل 2025 خلال شهر ديسمبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و450 ألف جنيه للفئة Accenta، والفئة Accenta 2T الثانية مليون و470 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة Tekna من قشقاي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تباع بسعر رسمي مليون و530 ألف جنيه، فيم الفئة Tekna 2T الرابعة الأعلى تجهيزًا بمليون و550 ألف جنيه.

نيسان جوك

يقدم الوكيل المحلي لعلامة نيسان اليابانية السيارة جوك كروس أوفر الخدمية موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و35 ألف جنيه، والفئة Tekna الثانية بمليون و135 ألف جنيه.

وتتوفر الفئة Tekna Perso الأعلى تجهيزا من جوك بسعر رسمي مليون و185 ألف جنيه.

نيسان X-Trail

تتاح السيارة نيسان X-Trail الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا e-Power بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و500 ألف جنيه.

نيسان Navara

تتوفر السيارة نيسان Navara البيك أب الجديدة المزودة بكابينة فردية في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه.

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