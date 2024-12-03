ارتفاع أسعار أرخص سيارات نيسان في مصر

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار للطرازات المتاحة في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت القائمة الجديدة المرسلة إلى شبكة موزعي نيسان في مصر، عن ارتفاع أسعار عدد من فئات السيارة صني سيدان العائلية الصغيرة المجمعة محليًا، التي تعد أرخص سيارات نيسان بمصر.

وبحسب المعلن، غابت الفئة المزودة بناقل حركة مانيوال من صني عن القائمة السعرية، بينما استقرت أسعار الفئة الأولى أوتوماتيك عند معدلات المقررة منذ شهر نوفمبر الماضي حيث تباع بـ695.000 جنيه.

يأتي ذلك بينما ارتفع سعر الفئة الثانية أوتوماتيك من نيسان صني ليصل إلى 765.000 جنيه بدلًا من 750.000 جنيه، وارتفع سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه مقابل 780.000 جنيه.

تقدم نيسان صني موديل 2025 بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

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