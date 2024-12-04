جنرال موتورز تتكبد أكثر من 5 مليارات دولار في ثلاثة أشهر

ديترويت - (أ ب):

أسفر الأداء الضعيف للمشروعات المشتركة لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات في الصين عن تحمل الشركة تكاليف إعادة هيكلة وخفض قيمة أصولها، بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2024.

وقالت الشركة، ومقرها ديترويت، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستخفض قيمة حصتها في المشروعات بقيمة تتراوح بين 2.6 مليار دولار و2.9 مليار دولار، لدى إعلانها نتائج أعمالها أوائل العام المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتحمل جنرال موتورز تكاليف إعادة هيكلة بقيمة 2.7 مليار دولار، معظمها خلال الربع الأخير من عام 2024.

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