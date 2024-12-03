إطلاق الجيل الجديد كليًا من ميني كوبر في مصر.. أسعار ومواصفات

بعد إعلان تصنيعها محليًا| ما سيارات MG المتوقع أن تحمل شعار صنع في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لعلامة ميني في مصر، عن إطلاق سيارة ميني كوبر الجديدة كليًا في السوق المصري، لتكون ثاني طراز من عائلة ميني الجديدة التي تصل إلى السوق المحلي.

تحافظ ميني كوبر الجديدة على هويتها التقليدية مع اعتمادها لتصميم ميني الجديد تحت شعار "البساطة الجذابة"، حيث تم مزج الماضي بالمستقبل من خلال شبكة التهوية بلون الجسم، والمصابيح الأمامية الدائرية ليد مع إضاءة نهارية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والخلفية المتغيرة التي تعرض أوضاعًا مختلفة.

أما الطراز الرياضي فيتميز بخطوط رياضية حمراء أو سوداء على غطاء المحرك مع سقف متطابق، وعجلات 18 بوصة من السبائك المعدنية مع فرامل حمراء ونظام عادم ظاهر.

من الداخل، توفر ميني كوبرالجديدة تصميمًا عصريًا مع مواد داخلية عالية الجودة تمنح السيارة طابعًا فاخرًا دون فقدان لمساتها التقليدية.

يتضمن ذلك لوحة قيادة مغطاة بنسيج مزدوج اللون، وإضاءة ليد مخفية، ولوحة تحكم محدثة مع مفاتيح ميني التقليدية.

تهيمن شاشة دائرية بحجم 9.4 بوصة على لوحة القيادة، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، وتعمل كشاشة عدادات رقمية ونظام ترفيهي. وتوفر هذه الشاشة أوضاع ميني اكسبرينس الـ7، مما يزيد من إمكانية تخصيص السيارة.

تتضمن بعض الميزات الداخلية الإضافية حسب فئة التجهيزات: تكييف هواء ثنائي المناطق، شحن لاسلكي، تنجيد من جلد فاخر، عجلة قيادة مدفأة، مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، عرض رأس ميني، كاميرات رؤية محيطية، مقعد سائق "نشط" مع وظيفة تدليك، سقف بانورامي، ونظام صوت محيطي من هارمان كاردون مكون من 12 مكبر صوت.

كما يتم تجهيز ميني كوبرالجديدة بنظام تعليق تكيفي مع نظام امتصاص الصدمات ذو التردد الانتقائي لضمان راحة القيادة اليومية، بينما تعزز الإطارات الأكبر والأعرض الشعور الرياضي والديناميكي الذي تشتهر به ميني.

وتأتي السيارة بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك نظام "حماية نشطة"، ونظام التحكم الديناميكي في الفرامل، والتحكم الديناميكي في الثبات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى التحكم في السرعة مع وظيفة الفرملة.

ويتضمن الطراز الرياضي أنظمة مساعدة إضافية مثل مراقبة النقاط العمياء، وتحذير من تغيير المسار مع العودة النشطة، ومنع الاصطدام الخلفي، والكثير من المزايا الأخرى.

تتوفر ميني كوبر الجديدة في مصر بثلاث فئات بنظام محرك بنزين: طراز كوبر c، وطراز كوبر s، والطراز الرياضي، بالإضافة إلى الطراز الكهربائي كوبر إس إي.

يقدم طراز كوبر سي بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، بينما يحتوي طراز كوبر إس على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 204 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر.

أما الطراز الرياضي فيتمتع بنفس سعة المحرك ولكن مع أداء أعلى، حيث ينتج 231 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة.

ويمتاز الطراز الكهربائي بمحرك كهربائي واحد ينتج 218 حصانًا وعزم دوران 330 نيوتن متر.

تتوفر ميني كوبر الجديدة لدى جلوبال أوتو في مصر بسعر يبدأ من 2.100.000 جنيه للنسخة كوبر سي، بينما يبدأ سعر طراز كوبر إس من 2.800.000 جنيه مصري.

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