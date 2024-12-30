هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟

كتب - محمد جمال:

كشف أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن الوقت الأفضل لشراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة بسوق السيارات المصري بعد الارتفاعات التي تضرب سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة.

وقال أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" إن اللحظة الحالية التي نتحدث فيها الآن هي الأفضل للشراء، مشددًا: "من في حاجة للشراء فلا يتردد فالوقت مناسب للغاية".

وأضاف أن عام 2025 سيكون استكمالا لزيادات أسعار السيارات، التي لم تتوقف إلا بضعة أشهر خلال العام الجاري، مردفًا أن من يتوقع أن يكون هناك تراجع بالأسعار خلال الفترة القادمة فهذا لن يحدث، لأن هناك أدلة على أرض الواقع تكشف جميع الحقائق.

ووجه أبو المجد حديثه إلى كل من يمتلك سيارة بمصر قائلًا: "حافظوا على سياراتكم وقوموا بإجراء الصيانات الدورية لها في مواعيدها المحدده".

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الجديدة بمصر ستشهد نقصًا كبيرا بالمعروض خلال الفترة القادمة، خاصة مع القرارات الاستيرادية الأخيرة التي ستطبقها الدولة.

وأَضاف زيتون في تصريح لمصراوي، أن العام 2025 القادم سيشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، نتيجة نقص المعروض من السيارات بل أن الفترة المقبلة ستكون أصعب في توافر المعروض ما يجعل "الأوفر برايس" يصل لمستويات قياسية.

وتوقع زيتون، أن قرار تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات الأخيرة سيسهم في عرقلة السوق من جديد، خاصة وأن عددا كبير من الاتفاقيات المبرمة لتصنيع سيارات مجمعة محليًا ستأخذ بعض الوقت لإنعاش السوق المحلي.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، نظمت قواعد استيراد السيارات والتي حددت استيراد سيارة واحدة للمواطن كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.

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