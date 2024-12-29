طرح سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم للبيع بمزاد علني.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات تابعة لجمارك الإسكندرية والسلوم.

وبحسب المعلن من اللجنة المركزية للمبيعات، يقام المزاد يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد وفقًا للمذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ولوادر ماركات وطرازات متنوعة موديلات أبرزها (فولكس فاجن - تويوتا - مرسيدس - دايو - تاج ماستر - CAT - سامسونج).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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