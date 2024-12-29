100 ألف سيارة سنويًا| المنصور تعلن تصنيع سيارات MG في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أبرمت مجموعة المنصور للسيارات، الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة "سايك موتور" SAIC الصينية مالكة العلامة التجارية MG Motor لتصنيع سيارات إم جي في مصر.

وبموجب عقد الشراكة الجديدة يقام مصنع لسيارات إم جي بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات تقدر بـ135 مليون دولار أمريكي (6 مليارات و865 مليونًا و817 ألف جنيه)، بحسب سعر الصرف اليوم.

وقَّع الاتفاق، بحسب بيان، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات المنصور للسيارات، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.

وتهدف المنصور أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع الذي تبلغ مساحته 126 ألف متر مربع، خلال الربع الثاني من 2026، بطاقة إنتاجية سنوية 50 ألف سيارة في المرحلة الأولى وتصل إلى 100 ألف سيارة عند العمل بالطاقة الكاملة، وبنسبة مكون محلي تتجاوز 45%.

قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر.

وأكد المنصور على هامش كلمته بمؤتمر توقيع الاتفاقية أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.

من جانبه وجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي.

وأضاف أرورا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.

هذا ولم تكشف المنصور خلال مؤتمر اليوم عن الطرازات التي تنتوي إم جي تصنيعها محليًا، إلا أن أنكوش أرورا قد أكد في وقت سابق بأن السيارات التي سيتم تصنيعها في مصر ستكون مميزة وتلبي احتياجات المواطن المصري من حيث الجودة والسعر التنافسي.

ما السيارات المتوقع تصنيعها خلال المرحلة الأولى؟

وفقًا لتصريحات أرورا، من المتوقع أن تبدأ الشركة في تصنيع طرازين من "إم جي" محليًا في المرحلة الأولى، وهما "إم جي 5" سيدان المدمجة و"إم جي زد إس" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

إم جي 5

تأتي "إم جي 5" موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ودفع أمامي.

السيارة تتمتع بطول 4.60 متر وقاعدة عجلات تبلغ 2.68 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.81 متر وارتفاعها إلى 1.48 متر.

أما على مستوى الأمان، فتأتي السيارة مزودة بأنظمة متطورة مثل ABS، EBD، وESP، بالإضافة إلى نظام CBC لتحسين الأداء أثناء المنعطفات، ونظام TCS للتحكم في الجر، ونظام HHC لمساعدة التوازن عند صعود المنحدرات.

كذلك تم تزويدها بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، مع إضافات في الفئات الأعلى تشمل توجيه حساس للسرعة، فرامل يد كهربائية، ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

نقدم السيارة محلياً بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه ويصل لمليون جنيه لفئة التجهيزات الآعلى.

إم جي ZS

أما طراز "إم جي زد إس"، فيأتي بطول 4314 مم وعرض 1809 مم وارتفاع 1624 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2585 مم. كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 448 لترًا.

تعتمد "إم جي زد إس" على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 123 حصانًا، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية، وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام تنبيه ضد السرقة.

كما تقدم السيارة تجهيزات ترفيهية مثل شاشة لمس 8 بوصة تدعم البلوتوث، وتكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية.

تقدم السيارة محلياً بثلاث فئات من التجهيزات بسعر يبدا من مليون و 30 ألف جنيه، مليون و 50 ألف جنيه، مليون و 80 ألف جنيه لفئة الأعلى.

يشار إلى أن مجموعة المنصور كانت أعلنت عن خطة في عام 2019 لتوطين صناعة عدد من سيارات إم جي في مصر، قبل أن تتوقف بسبب العديد من الأحداث والأزمات العالمية المتلاحقة.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 سيارات كهربائية جديدة دخلت للسوق المصري حديثًا

نصائح مهمة لقيادة آمنة في الشتاء

أسعار ومواصفات سيات أرونا موديل 2025 الجديدة بمصر