أوبل تخفض العمل بالمصنع الذي ينتج سيارتها أسترا.. ما القصة؟

روسلزهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات عن تقليص الإنتاج في مصنعها الرئيسي بمدينة رسلزهايم جنوب غرب ألمانيا.

وصرح متحدث باسم الشركة بأن عمليات تجميع سيارة أسترا المدمجة ونموذجها الشقيق "دي إس 4" توقفت بالكامل خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن أوبل المملوكة لمجموعة ستيلانتس تعمل بالتنسيق مع مجلس العاملين على تحويل مصنع روسلزهايم إلى التشغيل بنظام الوردية الواحدة، وهو الإجراء المتوقع أن يستمر حتى نهاية يناير المقبل. وسيتطلب ذلك إجراء تعديلات على العمليات التشغيلية.

وأوضح المتحدث أن العاملين حصلوا على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل خلال الأسبوع الجاري مشيرا إلى أن ذلك يأتي تقديرا للعمل الذي أنجزوه.

وذكر المتحدث أنه بدءًا من الأسبوع الذي يبدأ في 9 ديسمبر الجاري، سيتم تشغيل عملية التصنيع بنظام الوردية الواحدة.

وكانت أوبل احتفلت في يونيو الماضي بمرور 125 عامًا على تاريخها في صناعة السيارات بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

و كانت أوبل مملوكة في وقت سابق لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وذلك قبل أن تؤول ملكيتها إلى مجموعة "بي إس ايه" المالكة لشركة بيجو الفرنسية في عام 2017، والتي اندمجت لاحقا في مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات.

وفي مصنع روسلزهايم، تم شطب آلاف الوظائف وتحديث خطوط الإنتاج، ووصل عدد العاملين هناك في الفترة الأخيرة إلى 1600 شخص.

وجرى الإعلان في عطلة نهاية الأسبوع عن رحيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، كارلوس تافاريس، بشكل مبكر قبل انتهاء فترة تعاقده.

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