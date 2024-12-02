من ينافس إم جي 7 الجديدة بعد تقديمها رسميًا في مصر؟

زيادة أسعار شيري تيجو 7 الجديدة بمصر.. ألف جنيه تفصلها عن المليون

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كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي الصينية في مصر، عن إطلاق MG7 السيدان العائلية متوسطة الحجم الجديدة بالسوق المصري لأول مرة.

تعتمد MG7 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع بقوة 185 حصان تربو وعزم دوران 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وبحسب الوكيل المحلي تتوفر إم جي 7 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 1.599.000 جنيه مصري. مع ضمان 6 سنوات أو 150.000 كيلومتر أيهما أقرب.

وبعد طرح إم جي 7 الصينية لأول مرة بمصر، فمن المؤكد أنها ستواجه منافسة صعبة من طرازات حققت نجاحات كبيرة بالسوق المصري خلال الأونة الأخيرة ومعها بنفس الفئة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي إم جي 7 الصينية الجديدة:

GAC إمباو

ارتفعت أسعار GAC أمباو موديل 2024 20 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها تبدأ من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون 270 ألف جنيه والفئة الثالثة ميلون 380 ألف جنيه.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

جاك J7

تقدم سيارة جاك J7 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 120 ألف جنيه، ويصل مليون و 120 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعمل السيارة الصينية بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

بيجو 508

تقدم أسعار بيجو 508 موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات فقط، وسعرها الرسمي يبدأ من 2 مليون 429 ألف جنيه 990 جنيه للفئة الأولى ألورا، أما الفئة الثانية جي تي لاين سعرها 2 مليون 624 ألف جنيه و990 جنيه.

تستمد بيجو 508 طاقتها من محرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية.

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