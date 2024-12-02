وكيل شيري يعلن تثبيت أسعار جميع السيارات المستوردة في ديسمبر

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن أسعار سيارات العلامة الصينية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار التي أعلن عنها الوكيل المحلي، عن تثبيت أسعار جميع سيارات شيري المستوردة دون زيادة أو نقصان عند معدلاتها للشهر الثاني.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار سيارات شيري المستوردة في ديسمبر:

شيري تيجو 7 برو

تقدم شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة في ديسمبر بأسعارها تبدأ من مليون 350 ألف للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية luxury سعرها مليون 360 ألف.

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو 2025 المستوردة الجديدة تتوفر خلال شهر ديسمبر بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و580 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون 690 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 790 ألف جنيه للفئة الثالثة.

تقدم شيري تيجو 8 برو في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصاناً، و290 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

شيري EQ7

تتوفر شيري EQ7 موديل 2025 وهي السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية بمصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه.

تعتمد EQ7 على محرك بطاقة 155 كيلووات و285 نيوتن متر، وبطارية 67.12 كيلو وات في الساعة بمدى يصل إلى 512 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

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