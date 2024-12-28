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استقرار وزيادة.. تعرف على أسعار سيارات فولكس فاجن الجديدة

02:16 ص السبت 28 ديسمبر 2024

فولكس فاجن تيجوان

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي لعلامة فولكس فاجن بالسوق المصري زيادة أسعار عددا من طرازاتها فيما استقرت بعضها خلال شهر ديسمبر الجاري.

اقتصرت الزيادات على تيجوان وجولف، بينما استقر سعر كل من طوارق وتي-روك، وأصبحت تبدأ أسعار أرخص طرازاتها في مصر مليون و790 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار سيارات فولكس فاجن بالسوق المصري:

فولكس فاجن جولف

جولف

ارتفعت أسعار فولكس فاجن جولف بقيمة 40 ألف جنيه وأصبحت فئة Life بسعر مليون و790 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

1 فولكس فاجن تيجوان الجديدة

ارتفعت أسعار فولكس فاجن تيجوان بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد 2 مليون و575 ألف جنيه بدلًا من 2.5 مليون سابقا.

فولكس فاجن طوارق

طوارق-2024-1_optimized

استقرت أسعار الفئة الوحيدة R-Line من فولكس فاجن طوارق وهو 4,150,000 جنيه.

فولكس فاجن تي-روك

فولكس فاجن T-Roc

استقرت أسعار الفئة الوحيدة R-Line من فولكس فاجن تي-روك وسعرها قد بلغ 1,790,000 جنيه.

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