أسعار ومواصفات أبرز 3 سيارات SUV تحمل شعار صنع في مصر

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كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة التي تباع بأسعار رسمية أدنى من مليون و500 ألف جنيه محدودة للغاية، في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي يشهدها السوق المصري منذ قرابة عامين.

وتعد الطرز المجمعة محليًا بقطاع الـSUV حلًا مناسبًا للباحثين عن سيارة جديدة بأسعار أقل من مليون جنيه ولا تتخطى حاجز المليون و200 ألف جنيه.

ويبرز في هذه الفئة السعرية ثلاث سيارات SUV جميعها ينتمي إلى علامة شيري التجارية، ويتم تجميع السيارات الثلاث بمصنع الشركة في مصر عبر جي بي غبور أوتو.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات شيري الكروس أوفر المجمعة محليا الأبرز بالسوق المصري:

شيري تيجو 7

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 الكروس أوفر المجمعة محليا بسعر رسمي يبدأ من 999.000 جنيه، بينما الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و45.000 جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 المجمعة محليا التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

شيري تيجو 4 برو

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

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