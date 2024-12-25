أرخص سيارة جديدة لعلامة جيلي بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

تعد جيلي GX3 PRO موديل 2025 الكروس أوفر الجديدة أرخص سيارة للعلامة الصينية بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري، وتتوفر أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات.

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium والتي يبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لجيلي GX3 PRO الجديدة بالسوق المصري:

يبلغ طول جيلي GX3 Pro التي تقدم لأول مرة بمصر 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

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