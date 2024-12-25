بعد طرحهما بمصر.. هافال H6 HEV في مواجهة أيولوس Huge

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج الصينية، عن إطلاق سيارتها الجديدة الهجينة أيولوس هيوج لأول مرة بالسوق المحلي.

وبعد طرح السيارة الصينية أيولوس هيوج بالسوق المصري لأول مرة، من المتوقع أن تدخل في منافسة مع هافال H6 HEV التي انضمت أيضًا لأول مرة للسوق المحلي قبل أيام قليلة وتقدم بفارق 100 ألف جنيه عن أيولوس.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين أيولوس هيوج وهافال H6 HEV بالسوق المصري :

المحركات والأداء

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تم تزويد هافال H6 HEV بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

تجهيزات الأمان

تمتلك أيولوس هيوج مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها أنظمة حديثة تشمل نظام مانع التصادم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و6 وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية جميع الركاب.

تضمن H6 HEV مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

التجهيزات والكماليات

زودت مقصورة هيوج بشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة ومقعد السائق بدعم خاصية التدفئة والتهوية مع إمكانية التحكم الكهربائي، وأيضًا على مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وسقف بانورامي، مع إضاءة محيطية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في أنظمة الترفيه والاتصال، بالإضافة إلى شاشة بيانات مخصصة خلف عجلة القيادة توفر جميع المعلومات أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تم تجهيز السيارة بمثبت سرعة ونظام صوتي عالي الأداء.

وعلى مستوى التصميم تأتي H6 HEV بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.

الأسعار والفئات

تتوفر السيارة في السوق المصرية بسعر يبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، بينما يصل سعر النسخة مزدوجة اللون إلى مليون و745 ألف جنيه.

تقدم H6 HEV من فئة واحدة مقابل مليون 795 ألف جنيه .

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