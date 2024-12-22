أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، سيارتها أوتلاندر سبورت الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال شهر ديسمبر الجاري.

تبدأ أسعار أوتلاندر الجديدة الرسمية من مليون و375.000 جنيه للفئة الأولى HL، أما الفئة PL الأعلى تجهيزًا من أوتلاندر سبورت مليون 1.425.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بالسوق المصري:

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

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