أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2025 الجديدة بمصر

قائمة بالسيارات الكهربائية التي دخلت مصر بشكل رسمي في 2024

كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة أوبل الألمانية بالسوق المصري طرازه كروس لاند موديل 2025 الكروس أوفر، بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري.

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية لأوبل كروس لاند الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد أوبل كروس لاند الجديدة موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

تتسارع كروس لاند من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 187 كم/س، ومتوسط استهلاك الوقود 5.4 لتر لكل 100 كم وهي تعد من السيارات الموفرة للوقود بالسوق المحلي.

تقدم السيارة بطول 4.211 ملم وعرضها 1.765 ملم، وارتفاعها الكلي 1.605 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 170 ملم، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 410 لتر مكعب.

تمتلك كروس لاند مواصفات أمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام EBD لتوزيع الإلكتروني الفرامل، مثبت للسرعة، مصابيح ضباب وعجلة قيادة متعددة المهام ومصابيح LED أمامية.

أما وسائل الراحة والترفيه فيأتي في مقدمتها خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياَ - بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مخرج توصيل USB، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مخارج خلفية لمكيف الهواء، حساسات ركن خلفية، عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

وزودت السيارة الجديدة قياسًا بزر تشغيل/إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، والفئة الأعلى تمتلك حساسات ضبط أمامية وحساسات إضاءة وخلفية وشاشة بيانات قياس 3.5 بوصة.

أما وسائل الراحة والرفاهية بالمقصورة، يأتي في مقدمها نظام صوتي متصل بـ6 سماعات، ومشغل CD/MP3 ومدخل USB وAUX وبلوتوث، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية "بالفئة الأعلى"وفرش جلدي وتكييف هواء أوتوماتيك وغيرها.​​

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قائمة بالسيارات الكهربائية التي دخلت مصر بشكل رسمي في 2024