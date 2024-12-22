مقارنة تفصيلية بين شانجان يوني تي و جيتور داشينج

بعد طرحها رسميًا.. أبرز منافسي هافال جوليون برو في مصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات الصينية الأكثر تواجدًا وتوافرًا بالسوق المحلي خلال السنوات الماضية، كما أن الطلب ارتفع عليها أكثر من أي وقت مضي خلال الآونة الأخيرة.

ونظرا للتنوع الكبير للسيارات الصينية المتواجدة بالسوق المحلي، بات العديد من المقبلين على الشراء في حيرة قبل إتخاذ قرار الشراء، خاصة بفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعد شانجان UNI-T و جيتور داشينج من السيارات الحديثة بالسوق المصري والفارق السعري بينهما قريب للغاية؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة للأسعار والمواصفات":

المحرك والأداء

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تقدم سيارة شانجان الجديدة بمحرك 1500 سي سي تربو بقوة 177 حصانًا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتواتيكي من 7 نقلات. تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثانية.

المساحات والأبعاد

تأتي سيارة جيتور بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

يبلغ طول شانجان يوني تي الكلي 4515 مم وعرضها 1870 مم وارتفاع 1565 مم، مع قاعدة عجلات 2710مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 350 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تجهيزات الأمان

تأتي فئة لاكشري الأعلى تجهيزاً من داشينج بعدة أنطمة تتضمن التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي والجانبي أثتاء تغيير المسار مع خاصية كشف النقطة العمياء فضلاً عن كاميرات محيطية 360 درجة، كما تحصل السيارة قياسياً على التحكم الإلكتروني في الثبات ESC والتحكم في الجر TCS مع مساعد التوازن أثناء صعود المرتفعات HC ونزول المنحدرات HDC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS.

فئات يوني تي الجديدة مجهزة بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية. نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن.

التجهيزات والكماليات

تقدم السيارة جيتور داشينج الجديدة بعدد من التجهيزات دخول السيارة ونظام تشغيل بدون مفتاح، تشغيل المحرك عن بعد، وفرش مقاعد جلد، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في ست اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي (يدويًا) في أربع اتجاهات، شحن لاسلكي للهاتف، شاشة لمس مقاس 12.8 بوصة، عدد 5 فتحات USB، بلوتوث.

زودت سيارة شانجان بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 10.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

الأسعار والفئات

تبدأ أسعار جيتور داشينج 2024 الرسمية في السوق المصري من مليون 394 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 494 ألف جنيه للفئة الثانية و مليون 659 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بينما جاءت أسعار شانجان Uni-T في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 430 ألف جنيه سعر للفئة الأولى ELITE، والفئة الثانية PREMIUM سعرها مليون 530 ألف جنيه، والفئة الثالثة FLAGSHIP بمليون 640 ألف جنيه.

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