الرطوبة في السيارة.. أسباب وحلول

برلين - (د ب أ):

تمثل الرطوبة داخل السيارة مشكلة مزعجة للغاية؛ حيث إنها قد تتسبب في نشوء رائحة عفن كريهة. فما أسباب انتشار الرطوبة في السيارة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" أن انتشار الرطوبة في السيارة يرجع لعدة أسباب تتمثل في عناصر الإحكام المسامية ومصارف المياه المسدودة أو الأحذية والملابس المبتلة.

انسداد القنوات

وأوضحت المجلة الألمانية أن انسداد القنوات الموجودة أسفل الزجاج الأمامي بفعل الاتساخات وأوراق الأشجار يعد من أشهر الأسباب لانتشار الرطوبة في مقصورة السيارة. ونظرا لأنه لا يتم تصريف المياه بصورة سليمة فإنها تتسرب إلى داخل السيارة في أسوأ الحالات عن طريق فتحات الهوية وتتساقط في حيز الأقدام.

وللتغلب على هذه المشكلة، يمكن تنظيف القنوات يدويا أو بواسطة فرشاة تنظيف الزجاجات، ودائما ما ينصح الخبراء بضرورة فحص هذه القنوات بانتظام، وخاصة عندما يتم صف السيارة للانتظار تحت الأشجار. وإذا كانت المشكلة أكبر من ذلك فإنه يمكن التوجه إلى إحدى الورش الفنية لإزالة الرطوبة بواسطة الهواء المضغوط من مجرى هواء العادم.

عناصر الإحكام

تعتبر عناصر الإحكام من الأسباب، التي تؤدي إلى انتشار الرطوبة بداخل مقصورة السيارة؛ نظرا لأن عناصر الإحكام المطاطية تصبح مسامية مع مرور الوقت وتسمح بتسريب المياه إلى داخل السيارة.

وللتغلب على هذه المشكلة، ينبغي العناية بعناصر الإحكام المطاطية بانتظام بواسطة منتجات العناية الخاصة المتوفرة في المتاجر المتخصصة، والتي تحافظ على مرونة عناصر الإحكام، وبالتالي يتم الحد من خطر التسريب.

وإلى جانب هذه العوامل يمكن للركاب أن يتسببوا في انتشار الرطوبة بداخل السيارة، فإذا تعرض المرء لهطول الأمطار أثناء التوجه إلى السيارة، فمن الأفضل أن يتم وضع المظلة أو الجاكت المبلل في صندوق الأمتعة قبل ركوب السيارة، علاوة على أنه ينبغي إزالة الثلوج المتراكمة على السترات أو القبعات أو الأحذية قبل ركوب السيارة. وبعد جولات التجول ينبغي استبدال الأحذية المبتلة بأحذية جافة، علاوة على أنه ينبغي تجفيف حصائر الأقدام المبتلة خارج السيارة.

التخلص من الرطوبة

وفي حالة انتشار الرطوبة في مقصورة السيارة فإنه يمكن التخلص منها بواسطة التهوية العادية أو تشغيل مكيف الهواء والتدفئة؛ حيث يقوم الهواء الدافئ والجاف بامتصاص الرطوبة وتصريفها خارج السيارة.

وفي أسوأ الحالات يمكن استعمال مزيلات الرطوبة الخاصة، والتي يمكن إعداداها بواسطة الحصى المخصص للقطط وقطعة من القماش. وإذا كانت المقاعد مبتلة، فإنه يمكن استعمال المكنسة الكهربائية الرطبة.

وقد تتسبب الرطوبة في مقصورة السيارة في تعتيم النوافذ والحد من الرؤية. ولضمان وضوح الرؤية فإنه ينبغي مسح الزجاج الأمامي من الداخل قبل ركوب السيارة، وفي مثل هذه الحالات ينبغي استعمال إسفنجة خاصة أو قطعة قماش دقيقة الألياف، ومن الأفضل عدم المسح بشكل متقطع، ولكن تتم عملية المسح بالتساوي من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل.