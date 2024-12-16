السعودية تفتح باب الاستيراد الشخصي للسيارات بجمارك 5 بالمئة

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، الأحد، عن فتح باب استيراد السيارات الخاصة من خارج المملكة للأفراد.

وتعد تلك السابقة الأولى التي تسمح فيها السلطات بالسعودية لاستيراد السيارات بشكل فردي، إذ كان سابقًا يشترط أن يتم الاستيراد عبر مستخلص جمركي.

وأوضحت هيئة الزكاة بحسب ما نقلت عنها قناة "العربية" للأخبار، أن هذه الخدمة متاحة لجميع مواطني المملكة وعبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا.

ويمكن للمواطن الراغب في استيراد سيارة بشكل فردي تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة.

وشددت الهيئة على أن هذه الخدمة قاصرة على الأفراد دون التجار والموزعين، كما تقتصر على المركبات الشخصية فقط ولا يسمح باستيراد مركبات لأغراض تجارية.

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