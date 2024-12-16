تعرف على أسعار أرخص 6 سيارات كهربائية ستطرح في 2025

برلين - (د ب أ):

تستعد شركات السيارات العالمية لطرح مجموعة من الموديلات الكهربائية، التي تمتاز بسعرها الرخيص، في عام 2025.

وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز الموديلات الجديدة:

فولكس فاجن ID.2

تعتمد السيارة ID.2 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 226 حصان، مع مدى سير يصل إلى 500 كلم، وتتوفر نظير سعر يبدأ من 25 ألف يورو (مليون و335 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

فيات Grande Panda

تعتمد السيارة Grande Panda الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 83 كيلووات/113 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية سعة 44 كيلووات الساعة، مع مدى سير يصل إلى 320 كلم.

وتتوفر السيارة الكهربائية Grande Panda الجديدة نظير سعر يبدأ من 24 ألف و990 يورو (مليون و334 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

رينو 4 E-Tech

تعتمد السيارة الكهربائية من فئة SUV على سواعد محركات بقوة 90 كيلووات/120 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 40 أو 52 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 400 كلم.

وتشتمل السيارة الجديدة على خمسة مقاعد، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 420 لترا (بالإضافة إلى مساحة أرضية 35 لترا لكابل الشحن).

ومن المتوقع أن تتوفر السيارة نظير سعر يقل عن 30 ألف يورو (مليون و600 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

داسيا Spring

تعد داسيا Spring واحدة من أرخص السيارات الكهربائية؛ حيث تتوفر نظير سعر يبدأ من 17 ألف يورو فقط (907 آلاف جنيه مصري) تقريبًا، غير أن مدى السير يبلغ 260 كلم فقط، ومن ثم لا تعد السيارة مثالية للقيادة لمسافات طويلة، ولكنها كافية للتنقل عبر المدينة.

كيا EV3

تعتمد السيارة الصغيرة من فئة SUV على سواعد محرك واحد مع نظام الدفع الأمامي أو محركين مع نظام الدفع الرباعي بقوة تتراوح من 215 إلى 302 حصان، مع خيارين للبطارية بمدى سير يصل إلى 480 كلم.

وتتوفر كيا EV3 الجديدة نظير سعر يبدأ من 36 ألف يورو (مليون و922 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

هيونداي Inster

تعتمد هيونداي Inster على سواعد بقوة 97 حصان مع خيارين من البطاريات، إصدار أساسي بسعة 42 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 330 كلم.

وتبدأ أسعار هيونداي Inster الصغيرة من 24 ألف يورو (مليون و281 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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