تعرف على أسعار أرخص 6 سيارات كهربائية ستطرح في 2025

بالصور.. الكشف عن أول سيارة SUV تقدمها شاومي بالأسواق

خلال أيام.. طرح هافال جوليون برو الجديدة كليًا رسميًا في مصر - التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

عدَّلت شركة تويوتا إيجيبت أسعار السيارة لاند كروزر "برادو" الـSUV سباعية المقاعد العائلية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تقدم تويوتا لاندكروزر برادو بطول 4.95 متر من ضمنه 2.79 متر لقاعدة العجلات بينما يبلغ عرضها 1.88 متر وارتفاعها الكلي 1.17 مترًا.

تعتمد برادو في فئتها المتاحة محليًا على محرك V6 سعة 3.956 سي سي بقوة 270 حصان وعزم 381 نيوتن.متر عند 4400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

زودت برادو قياسيًا بنظام منع انغلاق الفرامل ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية وVSC للتحكم الإلكتروني في الثبات.

سيارة تويوتا الأغلى بين سيارات العلامة بمصر تأتي بفتحة سقف وتكييف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد ونظام صوتي يعمل عبر 9 سماعات ويدعم البلوتوث بجانب إضاءة LED وجنوط قياس 18 بوصة.

للمزيد من التفاصيل والأسعار (اضغط هنا)