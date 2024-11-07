تراجع بأسعار سيارات جيب واجونير وجراند واجونير أكثر من 250 ألف جنيه

ديترويت - (د ب أ):

عادة عندما تطرح شركات صناعة السيارة نسخة جديدة من أي طراز ترفع سعرها، وخلال السنوات العديدة الماضية كانت الزيادات في الأسعار باهظة بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المتصاعد.

ومع ذلك خالفت كرايسلر الأمريكية المالكة لعلامة جيب التجارية هذا الاتجاه وأعلنت خفض أسعار نسخة 2025 لسيارات واجنير وواجنير إل وجراند واجنير وجراند واجنير إل.

وكما حدث في العام الماضي أطلقت الشركة مجموعة سيارات 2025 بالسيارة واجنير 2*4 التي يبدأ سعرها من 59925 دولارا بانخفاض قدره 3000 دولار عن سعر طراز العام الحالي.

كما خفضت سعر السيارة واجنير 4*4 بنفس القيمة، حيث يبدأ سعر السيارة الجديدة من 62945 دولارا، أما السيارتان واجنير الفئة الثانية 4*2 والفئة الثانية 4*4 فتم خفض سعريهما بقيمة أكبر بلغت 5185 دولارا.

في الوقت نفسه تم خفض سعر السيارة واجنير الفئة الثالثة 4*4 بمقدار 5685 دولارا أي مايعادل 278.565 ألف جنيه ليبدأ من 73945 دولارا.

كما خفضت جيب أسعار الفئة الأكبر وهي واجنير إل 4*2 و 4*4 بمقدار 3000 دولار ليبدأ السعر من 62945 و65945 دولارا على الترتيب.

وخفضت سعر السيارة واجنير إل الفئة الثانية 4*4 بمقدار 5185 دولارا والسيارة واجنير إل الفئة الثالثة 4*4 بمقدار 5685 دولارا ليبدأ السعر من 76945 دولارا.

يأتي ذلك في حين أبقت الشركة على طرز واجنير 2025 كما هي باستثناء جعل نظام تثبيت السرعة التكيفي معياريا والعجلات الألومنيوم مقاس 20 بوصة أساسية في كل السيارات.

في الوقت نفسه تم خفض أسعار عائلة جراند واجنير للعام المقبل لتبدأ من 84945 دولارا بخفض يصل إلى 7000 دولار عن سعر العام الحالي.

كما تم خفض سعر جراند واجنير الفئة الثانية أوبسيديان 4*4 بمقدار 5495 دولارا ليبدأ من 98945 دولارا، وخفض السيارة جراند واجنير الفئة الثالثة 4*4 بمقدار 4650 دولارا ليبدأ من 107945 دولارا.