المساعدين.. تشتريها جديدة أم استيراد ولماذا؟

كتب - محمود أمين:

تعد المساعدين، أو ما يعرف بامتصاص الصدمات، من أهم الأجزاء في السيارة التي تضمن راحة القيادة وتوازن السيارة على الطرقات.

ولكن عندما يحتاج السائق لاستبدالها، يجد نفسه أمام خيارين، شراء مساعد جديد من الشركات المصنعة، أو استيراد مساعد مستعمل. فما هو الخيار الأفضل؟

مساعدين جديدة

يعتبر شراء مساعد جديد خياراً يضمن للسائق الجودة والأداء الأمثل. فعند شراء مساعد جديد، يكون المشتري متأكداً من أن القطعة لم تتعرض لأي تآكل أو ضرر، مما يعني أداءً أفضل واستمرارية لفترة أطول. كما أن المساعدين الجديدة غالباً ما تأتي بضمان من الشركة، مما يوفر راحة بال إضافية للسائق في حال حدوث أي مشكلة.

ولكن من جهة أخرى، يظل السعر هو العائق الأكبر. فالمساعدين الجديدة غالباً ما تكون مرتفعة الثمن مقارنة بالمستعملة، وقد يكون من الصعب على البعض تحمّل تكلفة شراء مساعد جديد، خصوصاً إذا كانت السيارة قديمة أو كان يحتاج لتغيير أكثر من مساعد في وقت واحد.

مساعدين الاستيراد

تعتبر المساعدين المستوردة من الخارج خياراً اقتصادياً، حيث يمكن الحصول على مساعد مستعمل بحالة جيدة بسعر أقل بكثير من سعر الجديد. يأتي هذا الخيار مناسباً لأصحاب السيارات القديمة أو من يسعون لتقليل التكاليف. ومن بين أسباب لجوء البعض لهذا الخيار هو توافر مساعدات مستوردة بحالة جيدة وبسعر معقول.

مع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها عند شراء مساعد مستورد، أهمها عدم وجود ضمان على القطعة، مما يعني أن السائق يتحمل تكلفة إصلاح أو استبدال المساعد مجدداً في حال تعرضه للتلف. كذلك، قد يجد البعض صعوبة في التأكد من تاريخ القطعة، خاصة إذا لم يتم فحصها بدقة.

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