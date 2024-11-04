مولود كل 16 ثانية.. ما نصيب المواطن المصري من السيارات؟

تقرير - محمود أمين:

شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السكان، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت الماضي وصول عدد السكان داخل الدولة إلى 107 ملايين نسمة.

فيما ازداد عدد المركبات المرخصة في مصر ليصل بنهاية عام 2023 إلى 9.849 مليون مركبة، مقارنةً بنحو 9.94 مليون مركبة في العام السابق.

وبرغم هذا التزايد الطفيف بنسبة 0.04٪، فإن عدد المركبات، وخاصةً سيارات الركوب، يعكس اهتماماً متزايداً من المواطنين بتملك السيارات.

وتعمل أغلب المركبات في مصر بالبنزين، حيث بلغ عدد المركبات التي تعمل بهذا النوع من الوقود نحو 8.242 مليون مركبة. وتمثل سيارات الركوب الحصة الأكبر بين المركبات المرخصة، حيث بلغت نحو 5.6 مليون سيارة، بما يعادل 55.8٪ من إجمالي المركبات المرخصة.

من بين هذه السيارات، تأتي السيارات الخاصة -الملاكي- كأكبر نسبة، حيث يصل عددها إلى 5.2 مليون سيارة، ما يشكل 94.3٪ من إجمالي سيارات الركوب.

أما سيارات الأجرة، فقد بلغ عددها 310.3 ألف سيارة، بنسبة 5.6٪ من إجمالي سيارات الركوب، في حين أن السيارات المؤقتة هي الأقل عدداً، إذ تبلغ 284 سيارة فقط.

وبناءً على عدد السكان البالغ 107 ملايين نسمة، وبوجود 5.2 مليون سيارة خاصة مرخصة، فإن نسبة السيارات الخاصة لكل مواطن تقدر بحوالي 4.86٪، أي ما يعادل سيارة خاصة واحدة لكل 20.6 فردًا.

وتُظهر هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين عدد السيارات المتوفرة بالسوق المصري والزيادة المتسارعة للسكان.

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