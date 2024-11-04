بعد زيادة أسعارها.. كيف تشتري بي واي دي F3 بـ5800 جنيه شهريًا؟

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بفارق 25 ألف جنيه.. شيري أريزو 5 في مواجهة بي واي دي F3 2025

كتب - محمود أمين:

أقرت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي اوي دي "BYD" التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة F3 السيدان العائلية بقيمة 10 آلاف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد ارتفعت أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 لتصبح 620.000 جنيه للنسخة المانيوال، و700.000 جنيه للنسخة الأوتوماتيك.

ودفعت الزيادات المتتالية بأسعار السيارات خلال السنوات القليلة الماضية، قطاع كبير من المستهلكين إلى الشراء من خلال التمويلات البنكية المختلفة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، ومن بين هذه السيارات سيارة بي واي دي F3 2025 السيدان.

بحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة المزودة بناقل حركة يدوي التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي 620 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 310 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 5812 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

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