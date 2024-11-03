ليب موتور الصينية تقدم سيارة كهربائية لمحدودي الدخل.. تعرف عليها

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بكين - (د ب أ):

تسعى شركة "ليب موتور" (Leapmotor) الصينية للمنافسة في قطاع السيارات الكهربائية الصغيرة بسيارتها الكهربائية T03 الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات العملاء من أصحاب الميزانيات المحدودة، الذين يرغبون في مسايرة روح العصر والاعتماد على السيارات الكهربائية.

أبعاد مدمجة

وتأتي السيارة T03 الكهربائية الجديدة بأبعاد مدمجة للغاية؛ حيث لا يزيد طولها على 3.62 متر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.40 متر.

وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة والحجم الصغير، إلا أنه يمكن للسائق الجلوس بشكل معتاد في صف الجلوس الأول، كما يمكن للأطفال الجلوس بشكل مريح في صف الجلوس الثاني.

بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 210 إلى 508 لترات، ولكن حافة التحميل تبدو عالية مع وجود فتحة عميقة خلفها، كما أنها تشتمل على كنبة جلوس خلفية، والتي أصبحت من التجهيزات النادرة حاليا.

وتعتبر الأجواء الداخلية والتجهيزات من الأمور المثيرة للدهشة في السيارة T03؛ حيث تظهر المواد البلاستيكية في مقصورة السيارة بجودة مناسبة وبتصميم عصري ولا تعكس بالضرورة الميزانية المحدودة، ويتمثل العيب الوحيد في أن المقاعد تفتقر إلى الثبات والراحة.

وبالنسبة للتجهيزات، فإن السيارة T03 الجديدة تجعل الكثير من السيارات الصغيرة الأوروبية من نفس فئتها قديمة للغاية؛ حيث يتعين على المرء فتح النوافذ يدويا أما في السيارة الكهربائية الصينية فإن النوافذ الأربعة يتم فتحها كهربائيا، مثل المرايا وأقفال الأبواب.

سقف زجاجي كبير

بالإضافة إلى وجود سقف زجاجي كبير لإضفاء انطباع مشرق داخل مقصورة السيارة، والتي تشتمل أيضا على شاشة لمسية ونظام ملاحة قياسي وكاميرا خلفية ومكيف هواء، كما يمكن استعمال السيارة بواسطة الهاتف الذكي بدلا من مفتاح السيارة.

ولا توفر السيارة T03 الكهربائية الجديدة أية تجهيزات إضافية مقابل تكاليف إضافية؛ لأنها تشتمل على جميع التجهيزات الضرورية، ولكن تتوفر أمام العملاء إمكانية الاختيار بين ألوان الطلاء الثلاثة، والتي تبدو متشابهة إلى حد كبير.

وعلى صعيد الدفع تنطلق السيارة T03 الجديدة بقوة 70 كيلووات/95 حصان، وتعتمد على بطارية سعة 37.3 كيلووات ساعة، وتكفي هذه البطارية السيارة الصغيرة، التي لا يتعدى وزنها 1.200 كجم.

وتمتاز السيارة الكهربائية الصينية بنظام توجيه سلس ومجموعة حركة وتعليق تتواءم مع الحصى وعدم استواء الطريق، بالإضافة إلى أنه يمكن ضبط استعادة طاقة الكبح على عدة مراحل.

بطء الشحن

وإذا كان هناك عيب في هذه السيارة الكهربائية الصغيرة فإنه يتمثل في بطء عملية الشحن؛ حيث يمكن إعادة شحن البطارية بقدرة 6.6 كيلووات من التيار المتردد وبقدرة 45 كيلووات من التيار المباشر.

ويمكن شحن البطارية بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة ولا تتعدى السرعة القصوى 130 كلم/س.