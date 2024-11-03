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بـ24 ألف جنيه.. قسط أحدث سيارة تقدمها سكودا في مصر

11:55 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    سكودا كودياك موديل 2024
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    مؤخرة سكودا كودياك موديل 2024
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    لوحة قيادة سكودا كودياك موديل 2024
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    مقصورة سكودا كودياك موديل 2024
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    سكودا كودياك موديل 2024 بكسوات متعددة
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    مقاعد سكودا كودياك موديل 2024 الخلفية
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    مقاعد سكودا كودياك موديل 2024 الخلفية
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    مساحة تخزين كبيرة لسكودا كودياك موديل 2024
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    مقدمة سكودا كودياك موديل 2024
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    أبواب سكودا كودياك موديل 2024
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    خلفية سكودا كودياك موديل 2024
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كتب - محمود أمين:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة سكودا كودياك 2025 الرياضية متعددة الاستخدامات.

بحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي 2 مليون و 650 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة مليون و 325 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 24 ألف 843 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على الشروط (اضعط هنا)

أسعار السيارات سكودا كودياك تمويل السيارات
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