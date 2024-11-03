ارتفاع أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 في مصر.. التفاصيل

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سيارة كورية شهيرة موديل 2017 سعرها لا يتجاوز 720 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي "BYD" الصينية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة F3 سيدان العائلية الصغيرة بقيمة 10 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، أصبح سعر F3 موديل 2025 المزودة بناقل حركة يدوي 620 ألف جنيه بدلًا من 610 ألف جنيه سابقًا، والفئة الأوتوماتيك ارتقى سعرها إلى 700 ألف جنيه مقابل 690 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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