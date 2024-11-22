استقرار أسعار أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر

CLA الجديدة.. مرسيدس تبدأ عصرًا جديدًا من الفخامة

كتب. محمد جمال|

أعلن الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بالسوق المصري زيادة أسعار عددا من طرازاته، بينما شهدت القائمة استقرار أسعار أرخص طرازاتها أريزو 5 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليا خلال شهر نوفمبر الجاري.

تبدأ أسعار أريزو5 الجديدة خلال الشهر الجاري من 655 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي التعرف على مواصفات شيري أريزو 5 التفصيلية بالسوق المصري:

أداء محرك شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

أنظمة أمان شيري أريزو 5

تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات وتجهيزات شيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

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