لشحن السيارات بالمنزل.. إنفنيتي كابيتال تتعاون مع ريتشارجيد بمصر

فيات 128.. واحدة من أطول السيارات عمرًا في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة إنفنيتي كابيتال، المصرية المتخصصة في توفير حلول الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة Recharged، احدى الشركات المتخصصة في تصنيع وابتكار حلول ومنتجات الشحن.

وتركز هذه الشراكة بحسب بيان، على التصنيع المحلي وبيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية، وذلك استنادًا إلى ريادة إنفنيتي في حلول شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة لخبرة Recharged في التصنيع المحلي للشواحن المنزلية فائقة الجودة.

وتسعى الشركتان معًا لتقديم حلول شحن منزلية للسيارات الكهربائية أكثر اقتصادًا وموثوقية وتوافرًا في السوق المصري، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في دعم تحول مصر نحو وسائل النقل المستدامة.

وتعليقًا على توقيع هذه الشراكة، قال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية للتوسع في نشر حلول التنقل المستدام في السوق المصري، عن طريق الاستفادة من خبرة إنفنيتي الكبيرة وبنيتها التحتية، وحلول Recharged المبتكرة في شحن السيارات الكهربائية بالمنازل.

وأضاف منصور أن الشركتان تعملان معًا على تعزيز ونشر حلول التنقل الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر، وإتاحتها بشكل أوسع وأكثر كفاءة لكل المستخدمين.

من جانبه قال حاتم دياب أحد الرؤساء التنفيذيين للشركة الناشئة: "إنّ شراكتنا تمثل خطوة مهمة نحو دعم انتقال مصر إلى السيارات الكهربائية من خلال توفير حلول شحن منزلية موثوقة وسهلة الوصول لملاك السيارات الكهربائية.

وبدوره قال محمود الوديع أحد الرؤساء التنفيذيين للشركة الجديدة: "إن إنفنيتي كابيتال وRecharged لديهما نفس الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والابتكار، وهو ما يتيح لهما صياغة مستقبل أكثر استدامة للتنقل في مصر، عن طريق توفير أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في هذا السوق الهام".

اقرأ أيضًا:

إنفوجرافيك.. 6 سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة في آخر 90 يومًا

أصغر سيارة "زيرو" في مصر.. كم سعرها؟

27 ألف سيارة سنويًا.. ستروين الفرنسية تعتزم تصنيع سيارتين بمصر