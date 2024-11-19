أوبل جراند لاند الجديدة كليًا تقترب من الأسواق.. التفاصيل

فيات 128.. واحدة من أطول السيارات عمرًا في مصر

برلين - (د ب أ):

تغيرت مراكز القيادة في عائلة موديلات شركة أوبل بعد قيام الشركة الألمانية بإيقاف إنتاج سيارتها Insignia لأسباب تتعلق بتوازن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومدفوعات الترخيص للشركة الأم جنرال موتورز، ومن ثم أصبحت السيارة Grandland الجديدة تعتلي عرش قائمة موديلات أوبل.

ومن المتوقع أن يشهد فصل الخريف الجاري إطلاق الجيل الثاني من سيارة الطرق الوعرة، والتي لن تكتفي بمحركات جديدة فقط، ولكنها ستزخر بأجواء أكثر فخامة ورقي أيضا.

وقد قامت الشركة الألمانية بزيادة طول السيارة خماسية المقاعد بمقدار 20 سم، لكي يصل طولها الإجمالي إلى 4.65 متر، وتبدأ تكلفة الموديل المزود بمحركات احتراق داخلي من 36 ألف و400 يورو (مليون و900 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

ولأول مرة تعتمد شركة أوبل في سيارتها على قاعدة مجموعة الشركات STLA Medium، والتي تم تطويرها للموديلات الكهربائية، وبالتالي فإن الشركة الألمانية تولي أهمية خاصة للموديلات الكهربائية، حتى إذا بدأت تكلفتها من 46 ألف و740 يورو (مليونين و448 ألف جنيه مصري).

ونظير هذه التكلفة تعتمد السيارة Grandland الجديدة على سواعد محرك مزود بنظام الدفع الأمامي، والذي يولد قوة 157 كيلووات/213 حصان ويدور بعزم دوران أقصى 345 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة في أحسن الأحوال من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9 ثوان، بينما تصل السرعة القصوى إلى 170 كلم/س.

مناسبة للعائلات

وتروج الشركة الألمانية لسيارتها الكهربائية الجديدة من خلال أنها أكثر السيارات ملاءمة للطرق السريعة، بالإضافة إلى أنها مناسبة للعائلات مع دقة التوجيه وخصائص التعليق الألمانية.

وتمتاز السيارة Grandland الجديدة بالثبات والاستقرار حتى مع الانطلاق على السرعات العالية؛ حيث يسهل على قائد السيارة الحفاظ على المسار والالتفاف حول المنعطفات بحيوية ورشاقة كبيرة، فضلا عن أنها لا تتعثر على المطبات وتجعل الطريق أكثر سلاسة.

ويتم إمداد المحرك الكهربائي بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريتين مختلفتين؛ حيث يشتمل الموديل الأساسي على مجموعة بطارية بسعة 73 كيلووات ساعة، وتكفي لقطع مسافة 532 كلم، أما البطارية البديلة فإنها تأتي بسعة 82 كيلووات ساعة وتكفي لقطع مسافة 582 كلم.

وعلى غرار السيارة بيجو 3008، سيتوافر إصدار بمحركين بقوة 220 كيلووات/300 حصان مع خيار الدفع الرباعي.

ويعتمد الموديل الفاخر على بطارية بسعة 97 كيلووات ساعة، والتي تكفي لقطع مسافة تصل إلى 700 كلم. وعندما تفرغ شحنة البطارية فإن الأمر يصبح مملا بعض الشيء.

وبينما يمكن ترقية الشاحن الحائطي من 11 إلى 22 كيلووات نظير تكلفة إضافية، فإن الشاحن السريع لا يعمل بقدرة أعلى من 160 كيلووات.

وإذا لم يكن قائد السيارة صبورا أو يرغب في مراعاة ميزانيته أو يريد الانطلاق بسرعة كبيرة، فإن الشركة الألمانية توفر له خيارين مع خفض الاعتماد على الطاقة الكهربائية تدريجيا؛ حيث يتوافر الموديل الهجين Plug-in بقوة 143 كيلووات/195 حصان، ويتيح الانطلاق لمسافة 87 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية، بينما تصل سرعته القصوى إلى 220 كلم، ويتوافر بتكلفة 40 ألف و150 يورو.

وتوفر شركة أوبل أيضا محرك البنزين الأساسي مع تقنية هجين معتدلة، وتشتمل مجموعة الدفع هذه على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر وبقوة 100 كيلووات/136 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تبلغ 202 كلم/س.

وعلى الرغم من اعتماد شركة أوبل على مفهوم الوحدات التركيبية الخاص بالمجموعة الأم فيما يتعلق بمجموعة الدفع، إلا أنها اتبعت أسلوبها الخاص فيما يتعلق بالتصميم والأجواء والتجهيزات، حيث تمتاز السيارة خماسية المقاعد بقاعدة عجلات أطول من سيارة بيجو، وهو ما يكون في صالح الركاب على المقعد الخلفي.

خطوط تصميمية أنيقة

وتتمتع السيارة Grandland الجديدة بخطوط تصميمية أنيقة تخطف الأنظار؛ حيث تم تزيين مقدمة السيارة بشريط LED ممتد ومصباح يضيء بشكل ساطع، كما يومض شعار أوبل بإضاءة LED باللون الأحمر تحت الزجاج في الخلف.

وظهر الأسلوب المتفرد للشركة الألمانية في تصميم مقصورة السيارة مع التخلي عن مسايرة الاتجاه نحو الشاشات الكبيرة، وبدلا من ذلك اعتمدت شركة أوبل على شاشة Head-up أعلى مقصورة القيادة الصغيرة نسبيا، والتي توجد بجانبها شاشة لمسية عريضة.

ويلبي البرنامج المثبت على الشاشة جميع الرغبات، ويعمل مع روبوت الدردشة ChatGPT، ويمكن ترتيب الرسومات بشكل فردي، كما يمكن تقليلها حسب الرغبة إلى الحد الأدنى، وتقوم وظيفة تخطيط مسار الرحلة باحتساب الطريق مع أخذ فترات التوقف اللازمة للشحن في الاعتبار.

تجهيزات ذكية

وتزخر السيارة Grandland الجديدة ببعض التجهيزات الذكية مثل صندوق الشحن الذكي للهاتف الذكي، الذي يتيح لقائد السيارة النظر إلى الشاشة من خلال اللوحة النصف شفافة، بالإضافة إلى التجاويف العميقة في وسادات الجلوس، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على العصعص وتعزيز الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة.

وتقل الحيل الإبداعية في الخلف بصورة ملحوظة، فعلى الرغم من وجود جيوب للهواتف الذكية على الجانب الخلفي للمقاعد الأمامية، إلا أنه لا يوجد مقعد خلفي انزلاقي أو أي وحدات تحكم ذكية. وينقسم مسند الظهر إلى ثلاثة أقسام، ويمتاز صندوق الأمتعة بوجود أرضية مزدوجة، وتترواح سعة صندوق الأمتعة من 550 إلى 1645 لترا.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 2.4 مليون جنيه| الكشف عن أسعار سيارات إكسيد المصنعة بمصر

رابطة مُصنعي السيارات: سوق السيارات يعاني من الكساد وارتفاع الأسعار

إنفوجرافيك.. 6 سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة في آخر 90 يومًا