تبدأ من 2.4 مليون جنيه| الكشف عن أسعار سيارات إكسيد المصنعة بمصر

فيات 128.. واحدة من أطول السيارات عمرًا في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية، عن طرح أول طرازين مصنعين في مصر للعلامة الصينية الفاخرة، وكلاهما ينتمي لفئة الـSUV متعددة الاستخدامات الرياضية.

وكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن أسعار السيارتين المجمعتين بمصانع الشركة العربية الأمريكية "إجا" بالسادس من أكتوبر وهما "إكسيد VX" و"إكسيد RX".

وبحسب المعلن فإن سيارات إكسيد ستتوفر في السوق المصري بأسعار تبدأ من 2.380.000 جنيه وحتى 3.380.000 جنيه، ومن المقرر أن يتم تصنيع ثلاثة آلاف سيارة سنويًا.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار بالتفصيل:

إكسيد RX

تنتمي هذه السيارة لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم تتميز بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

وتأتي السيارة في فئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2.780.000 جنيه للفئة الثانية. وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

إكسيد VX

تقدم إكسيد أيضًا طراز VX التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv الفاخرة المزودة بـ 7 مقاعد .

تعتمد VX على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن تيربو، يولد 245 حصانًا مع عزم دوران قدره 317 نيوتن متر. يُقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات، تبدأ أسعار VXمن 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الثانية.

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