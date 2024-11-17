إكسيد الصينية تكشف عن أولى سياراتها المصنعة في مصر.. صور

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، وكلاء علامة "إكسييد" Exeed التجارية التابعة لشركة شيري الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن أولى سياراتها المصنعة في مصر.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة عن إنتاج سيارتين من إكسيد في مصر كمرحلة أولى وهما إكسيد RX وإكسيد VX وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا.

قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية "إجا" إن تدشين خطوط إنتاج سيارات إكسيد والشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب، هو امتداد وتأكيد على رؤية الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر.

وأضاف صالح في بيان، أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق وقدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشي مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.

وشدد على حرص الشركة في المضي قدمًا بملف تطوير هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي وجعل مصر مركزًا مهمًا ومتميزًا في مجال صناعة السيارات عالية الجودة.

إكسيد RX

وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة، تأتي سيارة إكسيد RX بمحرك رباعي السلندرات سعة 2.000 سي سي بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول RX الكلي 4.775 ملم، وعرضها 1.920 ملم، وارتفاعها 1.671 ملم، وقاعدة العجلات 2.800 ملم، وصندوق خلفي سعة 562 لترًا مكعبًا.

تتسع مقصورة السيارة لـ5 ركاب، وتمتلك العديد من مزايا الأمان والرفاهية منها كاميرا 360 درجة و6 وسائد هوائية بالإضافة إلى وسائد هوائية للمشاة، ومساعد الفرامل BA، ونظام التحطم على مراحل بالمقدمة.

كما يتوفر بالسيارة فتحة سقف بانورامية ومقاعد عجلة قيادة من الجلد، وذاكرة للمقاعد، ومقاعد خلفية قابلة للطي لمنح مزيد من المساحة للتخزين؛ فضلًا التحكم بالسرعة التكيفية.

إكسيد VX

تعد إكسيد VX من السيارات الكبيرة ثلاثية الصفوف سباعية المقاعد، ويبلغ طولها 4.970 ملم، وعرضها 1.940 ملم، وارتفاعها 1.788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.900 ملم.

تعتمد VX على محرك بنزين 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي السيارة بمصابيح أمامية LED وسقف بانورامي وإطارات رياضية قياس 19 بوصة، والمقصورة الداخلية مزودة بشاشتين قياس 12.3 بوصة ونظام صوتي من سوني، وأضواء محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي.

توفر VX الجديدة 6 وسائد هوائية بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق مثل الكاميرات المحيطية 360 درجة، والتحذير من النقطة العمياء، ومغادرة المسار، وأنظمة الرادار الأمامي المتفاعل، والتحكم في نزول التلال.

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