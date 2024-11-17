تبدأ من 3.8 مليون جنيه| كاديلاك تكشف أسعار سيارتها "فيستيك" الجديدة.. صور

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واشنطن - (د ب أ):

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، النقاب عن سيارتها "فيستيك" Vistiq الجديدة، والمصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV الكهربائية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة توفر ثلاثة صفوف من المقاعد؛ حيث تأتي بطول 5.22 متر وعرض 2.20 متر، وارتفاع 1.80 متر مع قاعدة عجلات بطول 3.09 متر.

وتعتمد السيارة Vistiq الجديدة على محركين كهربائيين بقوة 459 كيلووات/623 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 881 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 96 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، وبفضل البطارية سعة 102 كلم تصل السيارة إلى مدى السير 480 كلم.

وتوفر السيارة باقة من التجهيزات الإضافية مثل نظام صوتي فائق ومكيف هواء خماسي المناطق، فضلا عن باقة من الأنظمة المساعدة والتجهيزات الإضافية مثل وظيفة الرؤية الليلية على الشاشة قياس 33 بوصة، وتزدان المقصورة الداخلية بجميع سمات الرفاهية مع حليات من ألياف الكربون والأخشاب الفاخرة.

وتستند السيارة Vistiq الجديدة على مجموعة تعليق فائقة مع نبض هوائي متوائم ونظام توجيه العجلات الخلفية، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات قياس 23 بوصة.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 78 ألف و800 دولار تقريبا (ثلاثة ملايين و885 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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