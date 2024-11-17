تويوتا كامري الجديدة في مصر بـ7.4 ملايين جنيه.. التفاصيل

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القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة كامري سيدان العائلية الفاخرة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة High Line المتاحة في مصر من تويوتا كامري بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، سبعة ملايين و400 ألف جنيه.

وتعرضت سيارة تويوتا لزيادة بنحو ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه خلال العام الأخير، إذ كانت تباع حتى أكتوبر من العام الماضي بأربعة ملايين و200 ألف جنيه.

تعتمد نسخة كامري المتاحة في مص على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بقوة 178 حصان، وعزم أقصى 231 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

سيارة الدفع الأمامي من تويوتا تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وأنظمة الفرامل المساعدة الأساسية الفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة نظام الفرامل المساعدة نظام التحكم عند صعود المرتفعات HAC، نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات DAC، وتدعم كامري كاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات للمساعدة على الركن الخلفي والأمامي.

أما كماليات كامري تتمثل في مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين، تتيح السيارة لركابها لفصل درجة حرارة المكيف لمنطقتين منفصلتين، تقدم مع مثبت للسرعة، حساسات أمطار تعمل أوتوماتيكيًا.

تقدم مع مثبت للسرعة، حساسات أمطار تعمل أوتوماتيكيًا، الجانب الترفيهي بمقصورة راف يتضمن شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، فتحة سقف بانوراميه، ومقاعد كهربائية للسائق.

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