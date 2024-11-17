20 ألف سيارة سنويًا.. رئيس النصر يكشف موعد تقديم أول سيارة "ملاكي" بالأسواق

كتب - محمد جمال:

قال الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إن الشركة تعد أقدم شركة في الشرق الأوسط وعمرها أكثر من 64 عامًا، وتصنع جميع أنواع السيارات مثل الأتوبيس والملاكي والأجرة والبيك آب والنقل.

وأضاف شديد خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة"، أن شركة النصر للسيارات تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.

وتابع أن أول سيارة ركوب "ملاكي" ستخرج للنور من مصنع النصر للسيارات في مايو 2025 وسيتم فتح باب الحجز عليها قبل هذا الموعد بنحو ثلاثة أشهر، وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين وكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النصر أن مصنع سيارات الركوب تم تصميمه بهدف إنتاج 20 ألف سيارة في العام ما يعني 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة لإدخال معدات جديدة تتواكب مع صناعة السيارات خلال الوقت الحالي، بالاعتماد على خبرات المصريين وشريك أجنبي.

وأنهى شديد، أن أسعار السيارات التي ستخرج من مصنع النصر ستكون بأسعار تنافسية ومناسبة، معقبًا: "وتصميمها جميل جدًا ومناسبة للمستهلك والشارع المصري".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حضر، السبت، احتفالية إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وقال على هامش الاحتفالية إن قرار إحياء الشركة يحمل بعدًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية.

ولفت مدبولي إلى أن أن الحكومة تعمل على تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات. مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيسات الكهربائية الجديدة التي تصنع بمصر تصل حاليًا إلى ما بين 50% و70%، مع خطط لزيادة هذه النسبة مستقبلًا.

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