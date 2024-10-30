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بسبب فضائحها المتتالية| تويوتا تتراجع في أكبر سوق للسيارات بالعالم

01:04 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

علامة تويوتا التجارية

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتج سيارات في العالم من حيث المبيعات تراجع مبيعاتها في اليابان والصين التي تعد أكبر سوق استهلاكي في العالم.

يأتي ذلك في ظل التحديات العديدة التي تواجهها بما في ذلك اشتداد المنافسة مع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية والفضائح المحلية وعمليات استدعاء السيارات المعيبة خارج اليابان.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج تويوتا على مستوى العالم بما في ذلك فرعاها دايهاتسو موتور وهينو موتورز خلال الشهر الماضي بنسبة 8.5% سنويا إلى 949.583 سيارة بحسب ما أعلنته الشركة الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع مبيعات تويوتا في اليابان خلال أول 9 شهور من العام الحالي بنسبة 17% نتيجة عمليات استدعاء السيارة الهجين بريوس في السوق المحلية والتي استمرت أكثر من شهرين، إلى جانب التأثيرات التالية للفضائح التي شملت تزييف شهدات السلامة للسيارات.

كما تراجع إنتاج تويوتا في الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 18% بسبب اشتداد المنافسة مع شركة بي.واي.دي وغيرها من الشركات المحلية الصينية.

ويستمر تراجع حصة تويوتا من السوق الصينية أكبر سوق سيارات في العالم نتيجة سيطرة الشركات المحلية على قطاع سوق السيارات الكهربائية.

وتراجعت صادرات تويوتا في الصين بنسبة 34.9% وفي الولايات المتحدة بنسبة 34.3%، رغم نموها عالميا بنسبة 10.1% خلال أول 9 شهور من العام الحالي.

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