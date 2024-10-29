الاتحاد الأوروبي يبدأ الخميس معاقبة السيارات الكهربائية الصينية

بروكسل - (د ب أ):

ذكرت وثيقة للمفوضية الأوروبية نشرت على الإنترنت أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 35.3% على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، ستدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يستمر فرض الرسوم الجمركية التي توصف بـ"العقابية" لمدة خمسة أعوام، بالإضافة إلى ضريبة استيراد قياسية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% على السيارات.

وأوضحت وثيقة المفوضية الأوروبية التي نشرت على الإنترنت الثلاثاء أن الشركات الصينية المتضررة من رسوم الاتحاد الأوروبي هي "بي واي دي" التي فرضت عليها رسوم بنسبة 17% وجيلي بنسبة 18.8% وسايك بنسبة 35.3%.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن الرسوم الجمركية الإضافية بعدما اتهم تحقيق بكين بدعم شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية وبأنها كذلك تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي المتقدم واجه انتقادات ومعارضة من قبل عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، لما له من تأثيرات سلبية على القطاع بشكل عام.

وكان في مقدمة المعارضين رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، إذ طالب بإرجاء خطط الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقال كيلنيوس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن بحاجة إلى المزيد من التجارة الحرة بدلا من الحواجز التجارية الجديدة. لذلك من المهم إيجاد حل يحقق العدالة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين... المفاوضات حول هذا الشأن تستغرق وقتا.

ومن أجل عدم تعريضها للخطر، يجب على الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية المخطط لها".

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