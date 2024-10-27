كارجاس تكشف عن أحدث أسعار لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.. قسط 1050 جنيه

كتب - محمود أمين:

في خطوة تُعزز من استدامة النقل وتقلل من التكاليف التشغيلية خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، كشفت شركة كارجاس عن نظامها الجديد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بداية من 22 أكتوبر 2024.

يمثل هذا النظام حلاً يسعى لتلبية احتياجات السوق المصري، حيث يعتبر الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا في ظل الزيادات الكبيرة بأسعار المشتقات البترولية الأخرى سواء البنزين أو السولار.

ونستعرض خلال هذا التقرير تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر بحسب حجم الأسطوانة ونظام عمل السيارة:

اسطوانة 40:

كاربريتير: بسعر 13.155.60 جنيه، وقسط أول 1605.6 جنيه، و1.050 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

دائرة مفتوحة: بسعر 14.949.00 جنيه، وقسط أول 1.779 جنيه، و1.170 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

سكونشال: بسعر 17.430.60 جنيه، وقسط أول 2.140.6 جنيه، ز1390 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

اسطوانة 60:

كاربريتير: 15.179.10جنيه، وقسط أول 1869.1 جنيه، و1.210 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

دائرة مفتوحة: 16.678.20جنيه، وقسط أول 2.048 جنيه، و1.230 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

سكونشال: 19.454.10 جنيه، وقسط أول 2.404.1 جنيه، و1.550 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

اسطوانة 70:

كاربريتير: 15.498.30 جنيه، وقسط أول 1.913.3 جنيه، و1235 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

دائرة مفتوحة: 16.997.40 جنيه، وقسط أول 2.092.4 جنيه، و1355 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

سكونشال: 19.773.30 جنيه، وقسط أول 2.448.4 جنيه، و1557 جنيه شهريًا لمدة 11 شهر .

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