بعد غيابها رسميًا.. أرخص سيارات ستروين بمصر في سوق المستعمل

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القاهرة - (مصراوي):

اختفت السيارة ستروين سي إليزيه سيدان العائلية الجديدة عن أحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكانت السيارة سي إليزيه التي تعد أرخص طرازات ستروين في مصر قبل اختفائها، تباع بأسعار رسمية 890.000 جنيه للفئة القياسية و960.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وبالرغم من إعلان الوكيل المحلي عن عدم توافرها بشكل رسمي، فإن سوق المستعمل قد يكون حلًا للمقبلين على الشراء الراغبين في امتلاك ستروين سي إليزيه.

تتوفر ستروين سي إليزيه "كسر زيرو" موديل 2022 في أسواق البيع والشراء الإلكترونية بمتوسط أسعار تتراوح بين 700.000 و780.000 جنيه، ويحدد السعر النهائي الحالة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة بالسيارة.

تقدم ستروين سي إليزيه في مصر بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بسحب طبيعي للهواء بقوة 115 حصان و150 نيوتن.متر من العزم عند 4000 دورة/الدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

ستروين سي إليزيه تأتي بطول 4.41 متر من ضمنه 2.65 متر لقاعدة العجلات مع عرض إجمالي 1.95 متر وارتفاع كلي يقدر بـ1.46 مترًا.

تمتلك سي إليزيه قياسيًا أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

كما تقدم فئة سي إليزيه القياسية بجنوط رياضية قياس 16 بوصة ومقاعد قماشية وتعديل لارتفاع كرسي السائق مع تحكم يدوي في التكييف ونظام صوتي مكون من 4 سماعات يدعم البلوتوث.

بينما الفئة الأعلى تأتي بمقاعد مكسوة بالجلد بشكل جزئي وعجلة القيادة ومسند وسطي أمامي ومرايا جانبية كهربائية الضبط بالإضافة لحساسات ركن خلفية مع كاميرا ومثبت سرعة وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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