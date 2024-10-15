ثبات أسعار سيارات ستروين بمصر للشهر السابع.. وغياب أرخص طرازاتها

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلن الوكيل المحلي لعلامة ستروين بالسوق المحلي عن أحدث قائمة سعرية لموديلات العلامة الفرنسية المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة فقد استقرت أسعار جميع سيارات ستروين عند معدلاتها للشهر السابع على التوالي، فيما غابت عن السيارة سي إليزيه سيدان التي تعد أرخص سيارات العلامة بمصر.

ويرصد التقرير التالي أسعار سيارات ستروين الجديدة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

ستروين C3

تقدم ستروين C3 الهاتشباك بأسعار تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ستروين C3 إير كروس

أسعار ستروين C3 إير كروس الرسمية تبدأ من مليون 225 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 370 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ستروين C4

تقدم ستروين C4 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.415.000 جنيه للفئة الأولى، و1.600.000 جنيه للفئة الثانية.

ستروين C4X

استقرت أسعار ستروين C4X التي تقدم بفئتين من التجهيزات عند معدلاتها منذ أشهر، وتبدأ من مليون 450 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 640 ألف جنيه للفئة الثانية.

ستروين C5

تتوفر ستروين C5 بـ4 فئات من التجهيزات وتبدأ من مليون 700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 865 ألف جنيه للثانية، و مليون 940 ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة مقابل 2 مليون 60 ألف جنيه.

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